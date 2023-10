Até agora nada de efetivo foi feito depois que se descobriu que 21 metralhadoras foram roubadas do quartel do Arsenal de Guerra de São Paulo, em Barueri, na região metropolitana da capital do estado. Cerca de 480 soldados e oficiais foram aquartelados, ou seja, obrigados a ficar no quartel de onde as armas sumiram. Mas mais da metade já foram liberados e ainda não se sabe o que de fato ocorreu.