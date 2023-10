O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), informou aos demais líderes que não abre mão de sua candidatura a presidente da Casa em favor de um acordo para revezamento com o Senado no comando do Congresso. O PSD e o Republicanos já acenaram, separadamente, que cada um dos dois partidos se dispõe a apoiar o candidato do União Brasil a presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), em troca do apoio a um nome dessas legendas para presidir a Câmara.