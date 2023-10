Após 35 ônibus e um trem serem incendiados no Rio de Janeiro, a possibilidade de uma intervenção militar foi posta pela própria população para que a situação seja controlada. Durante o programa Análise da Notícia, entretanto, o colunista do UOL Tales Faria afirmou que o governo federal não tem intenção de intervir na situação, apenas continuar cumprindo suas obrigações federais. Lula não quer interferir no Rio de Janeiro por temer ligações do governo do Rio de Janeiro e da polícia com a milícia. Tales Faria