Deputado Ramagem não contará com a blindagem de Arthur Lira na Câmara Se depender do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) não contará com ajuda da Casa para blindar suas atividades quando diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira, 25, mandados de buscas e apreensão contra Ramagem e outros ex-integrantes da sua gestão. Veja o texto completo de Tales Faria