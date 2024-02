É claro que o presidente Luís Inácio Lula da Silva, como chefe de Estado e de governo, tem que tomar um cuidado maior com as palavras do que nós outros, meros mortais. Nesse sentido, ele já devia saber da forte reação contrária do establishment internacional quando compara o que está acontecendo na Faixa de Gaza ao Holocausto promovido pelos nazistas contra os judeus na Alemanha.