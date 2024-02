Barrado como relator da CPI da Braskem, o líder da maioria no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), disse ao UOL que sofreu boicote de dois senadores da Bahia: o líder do governo, Jaques Wagner (PT), e o líder do PSD, Otto Alencar. A Bahia é o estado da antiga Odebrecht, agora Novonor, controladora da Braskem, que explorava as minas de sal responsáveis pelo afundamento do solo de Maceió. Renan foi quem teve a ideia e recolheu assinaturas para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele disse à coluna que o ministro da Casa Civil, Alexandre Padilha, informou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em reunião, que o governo nada tinha contra a CPI. Wagner estava na reunião, "mas agiu como se não fosse contra", afirmou Renan.