Governo depende mais de Lira para frear oposição nas comissões O governo admite que o poder de fogo da oposição aumentou com a definição de que o PL presidirá a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ). No entanto, o Palácio do Planalto aposta que o problema será minimizado graças ao acordo de cooperação mútua acertado entre o presidente Lula e o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Os dois tiveram um encontro reservado na última semana de fevereiro. Veja o texto completo de Tales Faria