O MDB, partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, festejou o resultado do DataFolha com empate técnico entre ele e seu adversário, na campanha eleitoral de 2024, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol). Segundo o Datafolha, Nunes ficou com 29% das intenções de voto para o comando da Prefeitura, contra 30% de Boulos.