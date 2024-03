Vice-presidete nacional do União Brasil, o ex-prefeito de Salvador ACM Netto disse à coluna que o deputado Chiquinho Brasão (União-RJ) será expulso do partido. Segundo ele, está marcada para a próxima terça-feira, 2 de março, uma reunião de Executiva Nacional do União Brasil. No comando da legenda já há consenso sobre a expulsão do deputado.