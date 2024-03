Marielle Franco Morreu no dia 14 de março de 2018. Ministro da Defesa no governo de Michel Temer, o ex-deputado Raul Jungmann havia sido transferido poucos dias antes, em 27 de fevereiro, para o comando de uma nova pasta, o Minisitério Extraordinário da Segurança Pública. Como agora, a segurança pública do país viavia uma crise, especialmente no Rio de Janeiro. Poucos dias antes da criação do novo Ministério, Michel Temer assinara o decreto de intervenção federal na área de segurança do Estado. O general Braga Netto foi nomeado interventor.