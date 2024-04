Mensagens que podem ser usadas como provas contra Sergio Moro no processo em que o senador é ameaçado de perder o mandato foram enviadas ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná pelo União Brasil, o próprio partido do ex-juiz. O julgamento foi iniciado anteontem e deve continuar nesta quarta-feira (3), caso o desembargador José Rodrigo Sade devolva o seu pedido de vista — como é a expectativa que faça hoje no início da sessão, às 14h. O relator, Luciano Falavinha Souza, deu parecer contra a perda de mandato.