O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) pretende fazer um pronunciamento da tribuna do Senado após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná sobre a cassação ou não seu mandato. O julgamento deverá ser retomado hoje. Foi paralisado na quarta-feira, 3, após o pedido de vista da desembargadora Claudia Cristina Cristofani. O placar estava empatado em 1 a 1 com os votos do relator, a favor de Moro, e do revisor do processo, contrário.