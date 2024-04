Candidato a presidente da Câmara, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), acredita que já está no segundo turno da disputa pela presidência da Câmara. Para ele, diferentemente do que pensam boa parte dos analistas políticos, essa garantia foi obtida ontem, ao votar no Plenário da Câmara contra a prisão do deputado Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ).