O colunista do UOL Tales Faria afirmou durante o programa Análise da Notícia que diante de mais uma derrota do governo na Câmara, o presidente Lula (PT) terá que negociar pessoalmente com Arthur Lira para que o governo mantenha uma boa relação com o Congresso. Sem bala, Lula vai propor armistício a Arthur Lira. Tales Faria