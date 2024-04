Pouco, ou quase nada foi apurado pela polícia Civil do Rio no caso do homem de 68 anos levado, possivelmente já morto, pela sobrinha para contrair um empréstimo no caixa bancário. É o que se pode concluir da entrevista concedida ao UOL News 2ª edição pelo delegado Fabio Souza, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira 18.