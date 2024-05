O ex-presidente Jair Bolsonaro, quem diria, virou bonzinho depois que deixou o Palácio do Planalto. No seu governo, Bolsonaro praticamente ignorou as enchentes ocorridas na Bahia, no final do ano de 2021. Preferiu continuar passeando de jet-sky pela Praia do Forte, em São Francisco do Sul, município de Santa Catarina.