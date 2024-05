Predileto de Lira à sua sucessão, Elmar diz que não sofrerá veto de Lula O predileto do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), à sua sucessão no comando da Casa é o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA). Líder da bancada de seu partido, Elmar tem dito aos colegas que não sofrerá veto do Planalto para assumir o comando da Câmara, caso Arthur Lira confirme o apoio. Veja o texto completo de Tales Faria