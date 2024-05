O presidente da República, Luiz Inácio da Silva (PT), fez nessa quinta-feira, 23, uma citação que pareceu gratuita sobre a filha do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante conversa rápida com repórteres no Palácio do Planalto. Lula anunciou que sua tendência é de vetar o imposto sobre produtos importados até R$ 50 incluído pela Câmara, no projeto do Programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover) cuja votação pelo plenário da Câmara emperrou na quarta-feira, mas que deverá ser votado na próxima semana.