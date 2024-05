O Palácio do Planalto avalia que a permanência da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no governo será colocada em teste com a posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito a auxiliares que não abre mão de Marina na Esplanada dos Ministérios. Mas o próprio Lula admite que tem um problema pela frente.