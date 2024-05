A pesquisa Datafolha realizada na segunda-feira, 27, e na terça-feira, 28, confirmou o coach Pablo Marçal, do PRTB, como a grande novidade da disputa à eleição para prefeito de São Paulo que se realizará no próximo dia 6 de outubro. O levantamento sobre intenções de votos feito com 1.092 eleitores da maior cidade do país mostrou Marçal tecnicamente empatado com a deputada Tábata Amaral (PSB) nos três cenários divulgados.