O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, promoveu nesta terça-feira (20) um almoço com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O objetivo do encontro foi discutir a suspensão do pagamento das emendas impositivas de deputados e senadores ao Orçamento da União, incluindo as chamadas "emendas pix".