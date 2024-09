Haddad estuda limitar vício em usuários do Bolsa Família e anúncios de bets O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse à coluna que o governo estuda uma forma de represar o fluxo de recursos dos beneficiários do Bolsa Família para as plataformas de jogos virtuais. Ele também pretende limitar anúncios de bets. "Não podemos passar a ideia de tutela, de discriminação, proibindo que todo beneficiário do Bolsa Família faça uma fezinha. Mas estamos estudando uma forma de definir qual a proporção da renda de cada cidadão que pode ser aplicada em jogos sem ser considerada vício", explicou o ministro. Veja o texto completo de Tales Faria