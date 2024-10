Com Biden fraco, Netanyahu, Putin e aiatolás ditam as regras do mundo O mundo vive um momento em que os rabo passaram a abanar o corpo dos cachorros. Toda força política e armamentista de Israel, por exemplo, depende dos Estados Unidos. Mas hoje é o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, quem praticamente dita a política externa norte-americana. Veja o texto completo de Tales Faria