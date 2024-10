Tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apareceram pouco na disputa pela Prefeitura de São Paulo neste primeiro turno das eleições. Lula chegou a viajar para o México num momento crucial da campanha, e Bolsonaro praticamente só deu as caras nos últimos momentos. A busca por novos eleitores fora de seu campo original foi o principal objetivo dos candidatos dos dois grupos no primeiro turno. Com isso, a polarização foi adiada. Mas agora tanto a cúpula do PT como a do PL preveem que os dois líderes políticos entrarão com força total a favor de seus candidatos no segundo turno.