Aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estão divididos quanto à participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no horário eleitoral gratuito do candidato na TV e no rádio. "Se depender de mim, o Bolsonaro nem pisa em São Paulo. Vou trabalhar contra no comando da campanha. Quando nós precisamos dele, ele não veio. Agora não precisamos mais. Os votos da direita virão para o Ricardo independentemente do Bolsonaro", disse à coluna o presidente do Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP).