O ministro da Defesa, José Múcio, causou mais um embaraço ao governo ao relacionar a compra de equipamentos militares de Israel "à ideologia no país", informou o colunista Tales Faria no Análise da Notícia desta quarta (9). O ministro deu as declarações ontem durante uma palestra na Confederação Nacional da indústria. O José Múcio disse que 'questões ideológicas' causaram retrocesso na área miliar no país. O Múcio citou vários casos, entre os quais a compra de blindados de Isreal pelo governo brasileiro. Ele disse: 'Houve agora uma concorrência, uma licitação e venceram os judeus, o povo de Israel. Por questão da guerra do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas, por questões ideológicas nós não podemos aprovar'. Tales Faria, colunista do UOL