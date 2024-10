O candidato do Psol, deputado Guilherme Boulos, manteve o adversário do MDB, o prefeito Ricardo Nunes nas cordas durante praticamente todo o debate da Band, o primeiro do segundo truno da campanha eleitoral. O deputado adotou a tática de repetir com firmeza, mas sem agressões, as perguntas que Nunes evitava responder. Até utilizando expressão corporal, o deputado conseguiu sublinhar com firmeza o hábito do prefeito de fugir dos temas mais delicados.