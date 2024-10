Candidatos ao comando da Câmara contra o indicado pelo atual presidente, Arthur Lira (PP-AL), os líderes do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e do PSD, Antonio Brito (BA), ofereceram ao PT a vice-presidência da Casa em troca do apoio. A negociação ainda não é oficial. Está sendo feita com cuidado porque o PT também discute o apoio ao candidato de Lira, o deputado Hugo Motta (Republicanos). Brito e Elmar têm um acordo de apoio mútuo àquele que estiver mais bem colocado na disputa.