PT não aceita acordo de Lira com o PL para aprovação da anistia a Bolsonaro O líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG), disse à coluna que a derrubada da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de anistia aos envolvido no golpe de 8 de Janeiro de 2023 "é crucial para o partido". Se condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seria beneficiado pela anistia junto com todos aqueles que depredaram prédios da Praça dos Três Poderes. Veja o texto completo de Tales Faria