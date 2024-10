PT quer cargos na Mesa e em comissões; governo, paz e projetos O PT está interessado em cargos na Mesa e em comissões na Câmara dos Deputados, enquanto o governo busca por paz e tenta aprovar projetos, afirmou o colunista Tales Faria no Análise da Notícia desta quarta-feira (23). O governo quer aprovar os projetos, basicamente. Paz. Paz no relacionamento com o presidente da Câmara. Tem um presidente da Câmara que seja próximo a ele e que ajude na aprovação dos projetos. Essa é a grande questão. Veja o texto completo de Tales Faria