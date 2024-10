Bolsonaro priorizou derrotar aliados com ambições presidenciais Nessas eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu como alvos prioritários derrotar outros nomes da direita, inclusive aliados, que tenham pretensões presidenciais. Foi isso que o fez oscilar no primeiro turno das eleições em São, por exemplo, entre apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o recém-aparecido Pablo Marçal (PRTB). Veja o texto completo de Tales Faria