O líder da bancada do PT na Câmara havia, Odair Cunha (MG), havia informado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que a bancada dificilmente apoiaria o nome do deputado Hugo Motta para presidir a Câmara no ano que vem se houvesse acordo com o PL para votar o projeto de anistia aos golpista de 8 de janeiro de 2023. A decisão de Lira de retirar o projeto da Comissão de Constittuição e Justiça e cria uma comissão específica sobre o tema adia a decisão e abre caminho para o PT apoiar Hugo Motta (Republicanos/PB), que é o candidato do presidente da Câmara à sua sucessão.