A bancada de deputados do PT decidiu na noite desta quarta-feira, 30, pelo apoio à candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para presidir a Câmara. A direção do União Brasil havia informado ao candidato da sigla ao cargo, o líder Elmar Nascimento (BA), que, se o PT decidisse pelo apoio a Hugo Motta, o partido também fecharia com o deputado do Republicanos.