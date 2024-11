O presidente Lula (PT) deve enviar ao Congresso um pacote para cortar gastos de militares, políticos e empresas, afirmou o colunista Tales Faria no Análise da Notícia desta terça (12). O Lula tem dito nas reuniões dele e nessa última, especialmente com ministros, que pretende enviar ao Congresso um pacote de cortes voltado não só para o que ele chama de 'andar de baixo', mas também para 'turma de cima'. Isso inclui, segundo os interlocutores do presidente, as emendas dos parlamentares ao orçamento, aposentadorias de militares, vantagens e penduricalhos do Judiciário e subsídios às empresas.