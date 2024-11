A demora para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, oferecer a denúncia contra Jair Bolsonaro significa que as penas do ex-presidente devem aumentar, afirmou o colunista Tales Faria no Análise da Notícia desta quarta (13). O que eu apurei é que o Supremo acredita que o Gonet está demorando porque ele vai acrescentar ao processo sobre a provável tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Bolsonaro e companhia, as acusações e provas que pesam sobre ele em outros processos.