O projeto de anistia aos envolvidos no ataque aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023 é uma das principais vítimas do novo atentado dessa quarta-feira, 14, em Brasília. "Com certeza isso dificulta a aprovação da anistia. Não dá para conceder impunidade a essa gente", disse à coluna o líder do PSD no Senado, Omar Aziz (AM).