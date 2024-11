Moraes acena com condenação de autoridades e do próprio Bolsonaro O discurso do ministro Alexandre de Moraes selou o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal. Além de dizer que não é possível conceder anistia aos envolvidos no quebra-quebra do 8 de janeiro de 2023, Moraes lembrou que já está chegando ao fim o inquérito da Polícia Federal sobre o envolvimento de autoridades na tentativa de golpe. Veja o texto completo de Tales Faria