Os militares lavaram as mãos ao destino do general Braga Netto, afirmou o colunista Tales Faria no Análise da Notícia desta terça-feira (19). Braga Netto está no sal. Os milicos não estão pensando em protegê-lo, blindá-lo. Ele chamou todo mundo de 'bundão'. Agora ele que se vire, disse que os outros não tinham culhão de dar o golpe e entregar o governo a ele e ao Bolsonaro.

Tales Faria, colunista do UOL