A investigação sobre a tentativa de golpe revelou que o hacker Walter Delgatti esteve no Ministério da Defesa, afirmou o colunista Tales Faria no Análise da Notícia desta quarta-feira (20). No material divulgado pela Polícia Federal, o general Mário Fernandes fala sobre a atuação de um hacker, chamado por ele de "garoto". No dia 10 de novembro, um pouquinho antes daquela tentativa frustrada de ataque e eventual assassinato do ministro Alexandre de Moraes, o general Mário Fernandes troca mensagens com um interlocutor.