Haddad confidenciou que corte de gastos do governo "será amplo" O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confidenciou a amigos que o novo pacote de corte de gastos do governo "será amplo". Haddad acredita que é pela redução dos chamados "gastos tributários" que deve ser feita a maior parte do ajuste das contas do Orçamento da União. Veja o texto completo de Tales Faria