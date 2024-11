Para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a cadeia seria um prejuízo menor do que perder o comando do partido, afirmou o colunista Tales Faria em bate-papo com José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta quarta-feira (27). O Valdemar conseguiu colocar o partido dele nesse golpe de Estado. A sorte do Valdemar é que a legislação, ela individualiza. A sorte ou o azar? Por quê? A sorte do PL, digamos, porque ela não acusa o partido de tentativa de golpe de Estado.