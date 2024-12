Corte de gastos: pacote tem apoio do centrão, deve ser mexido, mas aprovado O centrão adotou o pacote de corte de gastos do governo. É evidente que o texto enviado pelo governo ao Congresso sofrerá alterações. Mas a proposta de corte de gastos, em linhas gerais, já conta com o apoio dos maiores partidos do centrão: o PP, o União Brasil, o Republicanos, o PSD e o União Brasil. Veja o texto completo de Tales Faria