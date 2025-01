O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, representará a corte no ato simbólico em Brasília que marcará o segundo ano dos ataques promovidos pelos golpistas do 8 de janeiro de 2023 contra os prédios da Praça dos Três Poderes. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, informou à coluna que estará em "retiro espiritual e acadêmico". Fachin e Barroso estão se revezando na presidência do STF durante o recesso, por isso ele representará o Judiciário no evento.