Câmara quer trocar Glauber Braga por Chiquinho Brazão Por trás da tentativa de cassar o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) há forças poderosas no Congresso que querem a cabeça do deputado porque ele é um parlamentar extremamente combativo. Ele enfrentava sempre não só o Arthur Lira (PP-AL), quando este presidia a Câmara, como também os deputados mais agressivos e conservadores do centrão. Veja o texto completo de Tales Faria