Integrantes do PL estão constrangidos com a pressão do ex-presidente para o partido insistir na votação do projeto de anistia. O partido está sendo obrigado pela ala bolsonarista da legenda a não aderir ao projeto de redução de penas para os invasores das sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro de 2023, a chamada raia miúda. Esse projeto está sendo proposto pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), como alternativa ao projeto de anistia. Seriam reduzidas as penas da raia miúda e aumentada as penas do comando do golpe e dos financiadores.