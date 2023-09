Dois dos principais assessores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), assumiram a gestão de uma empresa que é dona de 240 lotes no empreendimento Parques do Vale, em Caratinga (MG), e controlada por uma firma que foi registrada em nome de um laranja. Os lotes valem pelo menos R$ 114 milhões. De acordo com documentos da Junta Comercial, a empresa Genesys Participações S/A, que é dona do empreendimento, tem como único sócio o técnico em segurança Humberto Silva Teixeira, de 45 anos, que vive em casa na viela do bairro de classe média Parque das Águas, em Ipatinga (MG).