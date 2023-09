Bancos envolvidos na operação financeira que permitiu a assessores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), assumirem a gestão de um empreendimento de R$ 114 milhões no interior de Minas Gerais defenderam a legalidade da operação. Bradesco, Votorantim e Santander eram os donos dos fundos de investimento que no início deste ano transferiram o empreendimento Parques do Vale, em Caratinga (MG), a uma pequena empresa ligada ao advogado José Júlio Costa Neto, braço direito de Silveira, conforme mostrou ontem o UOL.