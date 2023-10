OCDE aponta risco à independência do MP para combater corrupção no Brasil A OCDE (Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) alertou em relatório divulgado hoje (19) para o aumento de riscos à independência e autonomia do Ministério Público no Brasil, detectadas pelo grupo de trabalho que examinou a implementação da Convenção Antissuborno transnacional no país. Responsável por examinar as políticas executadas desde 2017, ano da última avaliação, o grupo relatou que o Brasil "não tem sido capaz de manter o nível de aplicação das leis antissuborno estrangeiro que alcançou nos últimos anos", numa referência a iniciativas como a Operação Lava Jato, e precisa implementar melhorias substanciais. Veja o texto completo de Thiago Herdy