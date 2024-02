Vereador que revelou uso de verba da saúde com sertanejos pode ser cassado Em poucos dias, o jovem vereador negro de Embu das Artes, Abidan Henrique da Silva, de 26 anos, pode ser cassado do cargo para o qual foi eleito. Mas volto no tempo antes de contar essa história. Os obstáculos estão em seu rumo desde os primeiros anos no bairro de periferia na Zona Sul de São Paulo onde nasceu, filho de uma empregada doméstica e de um marceneiro. Veja o texto completo de Thiago Herdy