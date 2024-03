Juíza devolve mandato a vereador cassado por chamar colegas de ratos A juíza Diana Cristina Silvia Spessotto, da 2ª Vara Judicial do Foro de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, devolveu na tarde desta quinta-feira (21) o mandato ao vereador Abidan Henrique da Silva (PSB), que havia sido cassado da Câmara dos Vereadores por ter chamado os colegas de "ratos". Abidan era o único representante de oposição ao prefeito da cidade, Ney Santos, do Republicanos, mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas. Veja o texto completo de Thiago Herdy